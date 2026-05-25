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МакSим не выступила на суперфинале Кубка России из-за концерта в Уфе

Директор Марины Максимовой (МакSим) объяснил отсутствие певицы на суперфинале FONBET Кубка России. Она не смогла спеть в «Лужниках» из-за плотного концертного графика, сообщает ТАСС.

24 мая на стадионе «Лужники» в Москве «Спартак» и «Краснодар» встретились в суперфинале Кубка России. В основное время команды обменялись голами (1:1). В серии послематчевых пенальти сильнее оказались красно-белые (4:3).

«У Марины был концерт в Уфе. Но она пожелала ребятам удачи до матча и поздравила после», — приводит слова директора артистки ТАСС.

Композиция МакSим «Знаешь ли ты?» считается негласным гимном болельщиков «Спартака». Певица исполнила этот хит в 2022 году после победы красно-белых над «Динамо» в финале Кубка России.

Источник: ТАСС
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