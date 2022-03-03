Черевченко удивлен поражению «Локомотива» от «Енисея»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (0:4).

«Я удивился тому, что «Локомотив» проиграл с таким счетом. Не могу назвать этот результат позором. У каждой команды бывают такие игры. Теперь в Кубке России будет твориться история «Енисея», — сказал Черевченко «СЭ».

Ранее, 3 марта, «Енисей» одержал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Красноярский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.