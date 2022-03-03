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Смородская — о «Локомотиве»: «Не команда, а цирк! Мне стыдно наблюдать за такой клоунадой»

Смородская отреагировала на разгромное поражение «Локомотива» в Кубке России
Антон Иванов
Опасный момент у ворот &amp;quot;Локомотива&amp;quot;.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на поражение железнодорожников в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (0:4).

«Это реальный результат работы Гисдоля. Он понял, что загнал «Локомотив» в яму и подло сбежал. Наглый подлец, ну каким же это нужно быть человеком! Но проблема в команде не только из-за него, а во всей системе клуба. Не команда, а цирк! Мне стыдно наблюдать за такой клоунадой», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее, 3 марта, «Енисей» одержал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.
Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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