Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на поражение железнодорожников в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (0:4).

«Это реальный результат работы Гисдоля. Он понял, что загнал «Локомотив» в яму и подло сбежал. Наглый подлец, ну каким же это нужно быть человеком! Но проблема в команде не только из-за него, а во всей системе клуба. Не команда, а цирк! Мне стыдно наблюдать за такой клоунадой», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее, 3 марта, «Енисей» одержал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.