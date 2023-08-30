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Сегодня, 12:15

Чернов считает, что после матча с «Динамо» у Абаскаля появилось много новых мыслей

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мыслями насчет неудачной серии команды.

— В Кубке России «Спартак» вступает очень хорошо и очков не теряет. Почему такой контраст с чемпионатом?

— Так складывается. Настрой у нас на все матчи одинаковый, просто где-то лучше получается, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чернова.

— Как воспринимаете седьмое место «Спартака» в таблице?

— Мы сыграли только шесть матчей, и до первого места всего четыре очка. Одна игра может все изменить. Это только начало сезона, а выводы делать можно после десяти-двенадцати туров. Тогда будет понятно. Сейчас идет постоянная ротация, поэтому надо чуть-чуть сбалансировать состав.

— Считаете, что такая ротация идет команде в минус?

— Почему в минус? Мы все играем и доказываем. Тут уже у тренера головная боль. А после этого матча, думаю, у него появилось много новых мыслей. Вообще не знаю, кого он поставит на следующую игру.

Красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D FONBET Кубка России. Команда набрала 9 очков за 3 игры. В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-м месте.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005305255_chernov_posle_matcha_s_dinamo_dumayu_u_abaskalya_poyavilos_mnogo_novyih_myisley
Никита Чернов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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