Градиленко высказался о кубковом матче между ЦСКА и «Спартаком»

Бывший игрок «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Градиленко высказался о встрече московских клубов в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«В кубке возможно все, но это не про эти команды. Играют «Спартак» и ЦСКА — и неважно, в каком турнире. Кубок, чемпионат, товарищеский матч. Это всегда игра «от ножа», чего мы и ждем от завтрашнего матча. Хотя у ЦСКА в последнее время что-то сломалась — команда потеряла кучу очков с командами гораздо слабее себя. А так красиво начинали в этом году, рвали всех подряд. А потом что-то случилось. Что — не знаю. Применю фразу, которую в таких случаях говорят все: надо находиться внутри коллектива, чтобы понять, что же там происходит», — цитирует Градиленко «РБ Спорт».

Встреча ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 апреля в 19.30 по московскому времени.