Губерниев — о Боселли: «Футболист ни о чем. Забивать надо в играх, а не на тренировках»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» оценил игру футболиста Хуана Боселли в суперфинале FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

«Для меня загадка, почему Боселли бил пенальти в серии. После матча я спросил об этом у Мусаева. Ведь футболист, по сути, запорол два главных момента сезона: один в игре с «Динамо», второй в серии пенальти со «Спартаком». Тренер ответил, что это свежий нападающий, всегда забивает на тренировках. Понимаете, мастерство спортсмена не в том, чтобы на тренировках забивать. Надо в решающих матчах все доказывать... Это лишний раз говорит нам, что этот футболист, на данный момент — ни о чем», — сказал Губерниев «СЭ».

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.

Давид Петросян