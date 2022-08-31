Будущий новичок ЦСКА Роша присутствует на матче Кубка России с «Торпедо»

Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша, который должен подписать контракт с ЦСКА, присутствует на матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Торпедо».

Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за 27-летнего бразильца 1,3 миллиона евро плюс 300 тысяч в виде бонусов.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в четырех матчах за «Портимоненсе» в чемпионате Португалии и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.