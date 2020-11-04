Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии здоровья полузащитника Дарко Йевтича, который получил травму в матче группового этапа Бетсити Кубка России против «СКА-Хабаровска» (0:1).

Йевтич получил удар локтем в лицо от соперника, у него открылось рассечение. Во время оказания футболист помощи упал на газон. Его привели в чувство и унесли на носилках к машине скорой помощи.

«Мы боялись, что может быть кровоизлияние в мозг, — цитирует тренера сайт казанцев. — К счастью, этого не произошло, поэтому врачи дали ему разрешение лететь. У него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга».