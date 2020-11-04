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«Боялись, что у него может быть кровоизлияние в мозг». Слуцкий — о серьезной травме Йевтича

12:44
Дарко Йевтич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дарко Йевтич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии здоровья полузащитника Дарко Йевтича, который получил травму в матче группового этапа Бетсити Кубка России против «СКА-Хабаровска» (0:1).

Йевтич получил удар локтем в лицо от соперника, у него открылось рассечение. Во время оказания футболист помощи упал на газон. Его привели в чувство и унесли на носилках к машине скорой помощи.

«Мы боялись, что может быть кровоизлияние в мозг, — цитирует тренера сайт казанцев. — К счастью, этого не произошло, поэтому врачи дали ему разрешение лететь. У него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга».

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-ponimal-chto-igra-budet-tyazhelaya

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