«Боялись, что у него может быть кровоизлияние в мозг». Слуцкий — о серьезной травме Йевтича
12:44
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии здоровья полузащитника Дарко Йевтича, который получил травму в матче группового этапа Бетсити Кубка России против «СКА-Хабаровска» (0:1).
Йевтич получил удар локтем в лицо от соперника, у него открылось рассечение. Во время оказания футболист помощи упал на газон. Его привели в чувство и унесли на носилках к машине скорой помощи.
«Мы боялись, что может быть кровоизлияние в мозг, — цитирует тренера сайт казанцев. — К счастью, этого не произошло, поэтому врачи дали ему разрешение лететь. У него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга».
Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-ponimal-chto-igra-budet-tyazhelaya
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд