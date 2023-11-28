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Сегодня, 20:10

Дубль Сулейманова принес «Локомотиву» ничью с «Балтикой» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России

«Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Балтика» — «Локомотив».
Фото ФК «Балтика»

«Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Балтикой» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:2.

Счет на 16-й минуте открыл форвард гостей Тимур Сулейманов. «Балтике» удалось перевернуть игру за 4 минуты во втором тайме — на 65-й минуте отличился Тигран Аванесян, а на 69-й минуте забил Натан Гассама. Для обоих защитников голы стали дебютными за калининградцев.

Ничью гостям принес второй гол Тимура Сулейманова. Форвард оформил дубль на 90+3-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 12 марта. Она пройдет на «РЖД Арене» в Москве.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 нояб, 18:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:2
Локомотив
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
2
13
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