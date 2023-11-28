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«Балтика» — «Локомотив»: Чебан ошибочно не удалил Мусаева

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 90+4-й минуте первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Балтика» — «Локомотив» (2:2) арбитр Сергей Чебан неверно оценил действия Тамерлана Мусаева и не вынес ему предупреждение за фол, совершенный против Лукаса Фассона.

Для калининградца желтая карточка стала бы второй в этой игре — первая была показана на 83-й минуте, после большой паузы. Мусаев был бы удален, автоматически дисквалифицирован и пропустил бы ответную встречу. Однако ничего этого из-за решения рефери не случилось и уже не случится.

Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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