Во вторник, 19 апреля, «Балтика» в Калининграде сыграет с московским «Динамо» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Балтика» — «Динамо». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 19.55.

В 1/8 финала «Балтика» разгромила «Чайку» — 3:0, а «Динамо» победило «Нижний Новгород» (3:0).

Расписание и результаты матчей 1/4 финала Кубка можно посмотреть здесь.