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Сегодня, 18:00

«Балтика» — «Динамо»: смотреть прямую трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России

Прямая трансляция матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» — «Динамо»
Читать «СЭ» в
Футболисты «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Во вторник, 19 апреля, «Балтика» в Калининграде сыграет с московским «Динамо» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Балтика» — «Динамо». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 19.55.

В 1/8 финала «Балтика» разгромила «Чайку» — 3:0, а «Динамо» победило «Нижний Новгород» (3:0).

Расписание и результаты матчей 1/4 финала Кубка можно посмотреть здесь.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
19 апр, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
Динамо
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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