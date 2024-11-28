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Сегодня, 15:00

Арутюнянц рассказал, что ему всегда нравится игра «Ростова»

Камила Абдурахманова
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У «Ростова» против «Спартака» получились два разных тайма? После игры сложно говорить, тренерский штаб должен делать разбор матчей. Я думаю, что красно-белые вышли по-своему, мы — по-своему. Мне всегда нравится игра «Ростова», — заявил Арутюнянц «РБ Спорт».

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Арташес Арутюнянц
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