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«Справедливый счет — 5:0». Бакаев — о победе над ЦСКА

Бакаев заявил, что «Спартак» должен был разгромить ЦСКА БЕТСИТИ Кубке России
Антон Иванов
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Сергей Федоров
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после победы над ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России (1:0). Хавбек стал автором победного мяча.

— Это дерби, здесь эмоции. Отмазаться перед болельщиками мы можем, только если выиграем Кубок. В Лиге Европы мы уже хорошо выступили, теперь нужно взять кубок.

ЦСКА столько оборонялся из-за наших атак. Мы должны были забивать больше. Справедливый счет — 5:0.

Выиграли важный матч. Благодаря таким матчам болельщики могут простить нас за сезон. Нужно выиграть полуфинал и финал. Все зависит от нас. Хотелось бы в соперники «Динамо». Хочется и их пройти дальше. Тоже принципиальный матч.

— Ты был недоволен, когда тебя меняли?

— Нет, все нормально. Это просто эмоции.

Ранее в 1/2 финала Кубка пробились «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

Зелимхан Бакаев
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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