Бакаев заявил, что «Спартак» должен был разгромить ЦСКА БЕТСИТИ Кубке России

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после победы над ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России (1:0). Хавбек стал автором победного мяча.

— Это дерби, здесь эмоции. Отмазаться перед болельщиками мы можем, только если выиграем Кубок. В Лиге Европы мы уже хорошо выступили, теперь нужно взять кубок.

ЦСКА столько оборонялся из-за наших атак. Мы должны были забивать больше. Справедливый счет — 5:0.

Выиграли важный матч. Благодаря таким матчам болельщики могут простить нас за сезон. Нужно выиграть полуфинал и финал. Все зависит от нас. Хотелось бы в соперники «Динамо». Хочется и их пройти дальше. Тоже принципиальный матч.

— Ты был недоволен, когда тебя меняли?

— Нет, все нормально. Это просто эмоции.

Ранее в 1/2 финала Кубка пробились «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.