«Справедливый счет — 5:0». Бакаев — о победе над ЦСКА
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после победы над ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России (1:0). Хавбек стал автором победного мяча.
— Это дерби, здесь эмоции. Отмазаться перед болельщиками мы можем, только если выиграем Кубок. В Лиге Европы мы уже хорошо выступили, теперь нужно взять кубок.
ЦСКА столько оборонялся из-за наших атак. Мы должны были забивать больше. Справедливый счет — 5:0.
Выиграли важный матч. Благодаря таким матчам болельщики могут простить нас за сезон. Нужно выиграть полуфинал и финал. Все зависит от нас. Хотелось бы в соперники «Динамо». Хочется и их пройти дальше. Тоже принципиальный матч.
— Ты был недоволен, когда тебя меняли?
— Нет, все нормально. Это просто эмоции.
Ранее в 1/2 финала Кубка пробились «Динамо», «Енисей» и «Алания».
Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.