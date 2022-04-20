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Самедов: «Идеальный финал БЕТСИТИ Кубка России — «Динамо» — «Спартак»

Самедов высказался о кубковом матче между ЦСКА и «Спартаком»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (1:0) в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Хорошая игра! Это дерби! Для меня был бы идеальный финал «Спартак» — «Динамо». Команды, которые давно не выигрывали кубок. Это было бы для всей страны событием. К судейству не было вопросов? Не знаю... Думаю, у болельщиков ЦСКА другое мнение», — сказал Самедов «СЭ».

Ранее в 1/2 финала Кубка пробились «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

Александр Самедов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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