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Сегодня, 22:14

Березуцкий объяснил, почему не выпустил Дзагоева в матче со «Спартаком» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Спартака» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (0:1).

— Почему не выпустили Дзагоева?

— Все мы понимаем, какой он футболист. Это игрок эпизода, который может отдать хорошую передачу. Когда ты играешь в меньшинстве, тебе нужны игроки на замену, которые будут успевать везде. К сожалению, для Алана это будет тяжело.

— С чем связан такой спад команды?

— В первую очередь, это связано с состоянием. Большое количество футболистов выбывало на 3-4 дня, кто-то на неделю. Это сказывается на физическом состоянии. Этот месяц нельзя занести нам в актив.

Таким образом, «Спартак» вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России, жеребьевка которого состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55).

Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

Алексей Березуцкий
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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