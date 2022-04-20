Березуцкий объяснил, почему не выпустил Дзагоева в матче со «Спартаком» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Спартака» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (0:1).
— Почему не выпустили Дзагоева?
— Все мы понимаем, какой он футболист. Это игрок эпизода, который может отдать хорошую передачу. Когда ты играешь в меньшинстве, тебе нужны игроки на замену, которые будут успевать везде. К сожалению, для Алана это будет тяжело.
— С чем связан такой спад команды?
— В первую очередь, это связано с состоянием. Большое количество футболистов выбывало на 3-4 дня, кто-то на неделю. Это сказывается на физическом состоянии. Этот месяц нельзя занести нам в актив.
Таким образом, «Спартак» вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России, жеребьевка которого состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55).
Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.