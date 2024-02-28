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Кубок России

28 февраля, 09:15

Бабурин рассказал, как исполнял пенальти в Кубке России: «Мяч полетел не пойми куда! В будущем исправлюсь»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» вспомнил, как исполнил пенальти в матче FONBET Кубка России против «Уфы» (1:1, пенальти 7:8).

— В этом сезоне ты сам исполнил 11-метровый — в матче Кубка России с «Уфой». Как ты вообще оказался в списке пенальтистов?

— Часто бил [пенальти] на тренировках — всегда хорошо получалось, был уверен в себе. Но в Уфе и не подозревал, что такое случился: мы контролировали матч, вели 1:0 и пропустили на последней секунде. Когда подошел к скамейке, где составляли список пенальтистов, увидел на бумажке свою фамилию под четвертым номером. Меня спросили: «Готов?» Ответил: «Да, но хотя бы пятым впишите — может, не дойдет очередь».

— Но очередь дошла — ты не забил.

— Думаю, в тот момент все сказалось: давление, отсутствие опыта... Даже мячи, которыми играли в Кубке. Очень нестандартные — к ним реально надо привыкать. Пробил, конечно, неудачно — мяч улетел не пойми куда!

— Больше на такое не решишься?

— Почему? В будущем, если появится возможность, я бы исправился и исполнил гораздо качественнее. Но лучше, наверное, каждому заниматься своим делом. Если бы тогда забил, все бы сказали: «Как круто!» А я промахнулся — и теперь попал под критику и вопросы. Но все нормально, — сказал Бабурин «СЭ».

30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».

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Егор Бабурин
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ФК Торпедо (Москва)
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