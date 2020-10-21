«Арсенал» выиграл по пенальти у «Текстильщика» и вышел в плей-офф Кубка

«Арсенал» обыграл «Текстильщик» в плей-офф Бетсити Кубка России. Основное время завершилось вничью — 0:0, в серии пенальти туляки реализовали все четыре попытки, «Текстильщик» не забил один удар.

В первой игре «Арсенал» также по пенальти одолел «Салют», клуб занял первое место в группе и вышел в плей-офф.

Россия. Кубок

Группа 3

«Текстильщик» (Иваново) — «Арсенал» (Тула) — 0:0 . Пенальти — 3:4

Серия пенальти: Бурлак — 0:1. Романенко — 1:1. Бауэр — 1:2. Мнацаканян — 2:2. Панченко — 2:3. Аппаев — 3:3. Ломовицкий — 3:4. Сидоров — 3:4 (вратарь).

«Текстильщик»: Смирнов, Морозов, Фомин, Обивалин, Макушкин, Горюшкин, Батов (Романенко, 46), Сидоров, Мухаметзянов (Мнацаканян, 64), Мосейчук (Маричев, 46), Бачинский (Аппаев, 65).

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Бауэр, Кадири (Э.Кангва, 67), Ковалев (Ломовицкий, 54), Хлусевич (Бурлак, 88), К.Кангва, Панченко, Минаев (Аджоев, 46).

Предупреждения: К.Кангва, 15. Морозов, 47. Фомин, 54.

Удаление: Сокол, 84.

Судья: Куликов (Саранск).

21 октября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».