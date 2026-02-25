В РФС подтвердили, что игра между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» пройдет в Химках

В пресс-службе РФС сообщили «СЭ», что тульский «Арсенал» подтвердил перенос матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Локомотива» в Химки.

«Арсенал» уведомил РФС о том, что проведет домашний матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Локомотивом» на «Арене Химки», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РФС.

Изначально игра должна была состояться в Туле. Матч «Арсенал» — «Локомотив» состоится в четверг, 5 марта и начнется в 18.30 (мск).