Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов дал любопытный прогноз на матч «Арсенал» — ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча состоится 8 апреля в Сочи и начнется в 19.30.

Кстати, поставить на этот или любой другой матч можно без риска для денег. БЕТСИТИ дарит до трех фрибетов по 500 рублей без пополнения счета. Просто зарегистрируйтесь с промокодом NEW3 и подтвердите личность.

— «Арсенал» во второй раз за месяц попробует обыграть ЦСКА. Напомним, что первый матч состоялся в рамках РПЛ и туляки сенсационно победили — 2:1. Сразу скажу, что армейцы — фаворит в этой игре, и коэффициент на их победу в основное время очень неплох — 1.81.

Если же вы болельщик «Арсенала» и думаете, что ваша команда выиграет основное время, то коэффициент за 2.00 покажется великолепным.

Учитывая, что в марте газон в Туле был не в самом лучшем состоянии, наверняка и в этот раз будет не идеальный. Обороняться в таких условиях проще, поэтому мой прогноз — в матче будет меньше 2.5 голов с коэффициентом 1.74.

Повторить мой прогноз или сделать другую ставку вы можете в мобильном приложении или на официальном сайте БЕТСИТИ, — сказал Титов.