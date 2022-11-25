Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:25

Москалев заменит Карасева в кубковом матче «Спартака» и «Зенита»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Владимир Москалев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Арбитр Владимир Москалев заменит Сергея Карасева в качестве главного судьи матча группового турнира Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом», сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что Карасев выбыл из-за простуды.

Ранее Москалев был назначен на этот матч в качестве ВАР. Его сменит Алексей Сухой. Видеоассистентом арбитра на матче «Локомотив» — «Нижний Новгород» вместо Сухого будет Антон Фролов.

«Зенит» — «Спартак» сыграют 27 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 мск.

Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Владимир Москалев
Сергей Карасев (судья)
24
28
Читайте также
Трехэтажный особняк, личное ранчо и сын от миллионера: как сейчас живет Мария Шарапова
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Мостовой: «Надо обыгрывать «Спартак»
Адамов рассчитывает на победу над ЦСКА в Кубке России
Нигматуллин: «Для «Нижнего Новгорода» матч с «Локомотивом» не будет каким-то сверхпринципиальным из-за фигуры Галактионова»
Камоцци считает, что для «Зенита» матч против «Спартака» будет решающим в Кубке России
Кубок России, 5-й тур: четыре пенальти не назначены, не удалены два игрока
Полузащитник «Крыльев» Ежов: «Мы хотим выйти из группы Кубка России с первого места»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «Надо обыгрывать «Спартак»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости