Москалев заменит Карасева в кубковом матче «Спартака» и «Зенита»

Арбитр Владимир Москалев заменит Сергея Карасева в качестве главного судьи матча группового турнира Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом», сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что Карасев выбыл из-за простуды.

Ранее Москалев был назначен на этот матч в качестве ВАР. Его сменит Алексей Сухой. Видеоассистентом арбитра на матче «Локомотив» — «Нижний Новгород» вместо Сухого будет Антон Фролов.

«Зенит» — «Спартак» сыграют 27 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 мск.