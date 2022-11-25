Билялетдинов считает, что «Спартак» может обыграть «Зенит» в матче Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что московская команда может обыграть «Зенит» в матче шестого тура группового раунда Кубка России в Санкт-Петербурге.

«Спартак» может не проиграть, а даже обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. Другое дело, что петербуржцам все равно, они потом дойдут до финальных стадий Кубка России, если не будут на первом или втором месте в группе. Не думаю, что это будет какая-то ключевая игра, с третьего места команда не вылетает из турнира. «Зенит» будет играть в полную силу с точки зрения статуса и маркетинга матча. Да, команды, которые займут третье место в группе в итоге будут играть больше матчей в сезоне, но у петербуржцев много футболистов, и они обладают глубиной состава, в отличии от того же «Локомотива». Поэтому, «Зенит» справится со своими задачами", — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.