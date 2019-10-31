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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Андрей Талалаев: «Футболисты дотерпели во втором тайме»

19:30
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался доволен игрой команды в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Оренбурга» (2:1).

— Хорошая кубковая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга». — Очень рад, что мои футболисты дотерпели во втором тайме. Потому что в первом играли в хороший футбол, а во втором тяжеловато нам стало. График плотный игр. И состав, не сказал бы, что полурезервный, но пяти человек не было. Ребятки остались у нас в Москве готовиться к следующей игре.

Ресурс не самый оптимальный был. Но я рад, что команда проявила себя командой.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/press-konferenciya-glavnogo-trenera-fk-himki-andreya-talalaeva.html

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