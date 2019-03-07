Андрей Панюков: "Все зависит от второй игры. Может произойти всякое. Посмотрим, в какой футбол будет играть "Спартак"

Нападающий "Урала" Андрей Панюков, права на которого принадлежат "Зениту", в интервью "СЭ" высказался о предстоящем в четверг ответном матче 1/4 финала Кубка России со "Спартаком". Он отметил, что, конечно, хочется победить команду красно-белых больше, чем других, но во второй игре может произойти всякое.

– После ничьей в Москве – 1:1 – красно-белые больше не фавориты пары? – вопрос Панюкову.

– Результат первой встречи для нас действительно неплох. Но рано загадывать – все зависит от второй игры. Может произойти всякое.

– Для вас как бывшего динамовца и футболиста, права на которого принадлежат "Зениту", "Спартак" как красная тряпка для быка?

– Да не сказал бы. Для меня любой матч не рядовой. Конечно, хочется победить "Спартак" больше, чем других. (Смеется.) Но определение "красная тряпка" здесь, пожалуй, не подходит.

– Ваш победный гол в ворота москвичей на "Открытие Арене" в первом круге чемпионата – пока самый значимый в карьере?

– Не знаю. Каждый забитый мяч ценится. Но тот позволил взять три очка у "Спартака", да еще на выезде. Это дорогого стоит.

– Вам не кажется, что теперь "Уралу" нужно сыграть со "Спартаком" прагматично – на нулевую ничью?

– Но для этого же необходимо все 90 минут обороняться, что не так-то просто. Это только мое мнение. Пока главный тренер не давал установку.

– Как вам нынешний "Спартак"?

– Команда не сильно изменилась. Да, пришли Айртон, Гулиев, но обойма все та же. Самый опасный в составе соперника? Выделю Зе Луиша и Ханни. Кого еще? Да двоих уже достаточно. (Смеется.)

– В матче с "Краснодар" красно-белые выдавали отрезки, когда просто не давали сопернику поднять головы. Выдержите такой прессинг гостей?

– А почему нет? Есть же противоядие. Да и еще посмотрим, в какой футбол будет играть "Спартак". Не факт, что красно-белые станут носиться по полю, как против "Краснодара". Поживем-увидим. (Виталий Айрапетов)

Андрей Панюков: "Не против, если "Урал" договорится обо мне с "Зенитом"