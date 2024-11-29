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Сегодня, 14:08

Лунев — о победе над «Локомотивом»: «Игра скучной была, всего один удар в створ»

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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев в разговоре с «СЭ» высказался по поводу последних результатов команды.

«Хотелось бы лучше. Мы работаем над этим. Прошли «Локомотив»? Игра все равно скучной была. Ну, это я со своей стороны говорю. Один удар в створ пробили и пенальти, все. Вижу и знаю причину последних таких результатов, но не могу сказать. Что-то происходит внутри клуба? Это мое личное мнение, не могу сказать», — сказал Лунев «СЭ».

«Динамо» стало последним полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. «Локомотив» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира. Жеребьевка пройдет 30 ноября.

Дарик Агаларов

Андрей Лунев
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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