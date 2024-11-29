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Футболист «Ростова» Роналдо считает, что может стать обладателем Кубка России этого сезона

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Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо считает, что футболисты клуба могут выиграть FONBET Кубок России в этом сезоне.

«Спартак» — хороший соперник, у них много классных игроков, но в этой игре мы оказались сильнее. Может ли «Ростов» в этом сезоне выиграть Кубок России? Да, мы всегда ставим перед собой цель идти к золоту, мы всегда стремимся полностью отдавать себя на поле. Но нам нужно еще много работать, чтобы дойти до этого», — цитирует Роналдо ТАСС.

Действующим победителем Кубка России является «Зенит».

27 ноября «Ростов» обыграл «Спартак» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1. «Ростов» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России.

Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. В текущем сезоне 23-летний бразилец провел 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: ТАСС
Роналдо
Футбол
ФК Ростов
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