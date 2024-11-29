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Сегодня, 11:00

Председатель совета директоров «Локомотива»: «У нас есть команда, где все переживают друг за друга, пашут»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» заявил, что команде не важно, кто станет соперником в Пути регионов FONBET Кубка России.

«Нам не важно, какой будет соперник в Пути регионов. Мы будем играть с полнейшей самоотдачей. В игре с «Динамо» не хватило немножко завершения. В спорте никогда нельзя «чуть-чуть», это не работает. Дело идет к завершению года, но команда мобилизована, ответственно подходит к каждому матчу. У нас есть команда, где все друг за друга переживают, пашут. С большой перспективой смотрю на ближайшие матчи и на то, что нам еще предстоит сделать», — сказал Нагорных «СЭ».

«Динамо» стало последним полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. «Локомотив» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира. Жеребьевка пройдет 30 ноября.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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