Сторожук: «Краснодар» и ЦСКА боялись атаковать, была невзрачная игра от обеих команд»

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о поражении своей бывшей команды в Суперфинале FONBET Кубка России с ЦСКА.

«Ни ЦСКА, ни «Краснодар» не показали свой потенциал. Видно, что играли на результат, обе команды боялись атаковать, больше акцентировали внимание у своих ворот. Была невзрачная игра от обеих команд, наверное, результат закономерен. Что касается пенальти, там тяжело трактовать такой момент, это решение судьи и VAR. Пенальти — это лотерея, «быкам» в этот раз не повезло. Если объективно говорить, то лидеры команд не так ярко сыграли и не проявили себя на сто процентов. Сафонов остался в запасе? Можно сколько угодно рассуждать, но у Матвея сейчас спад», — сказал Сторожук Metaratings.ru.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.