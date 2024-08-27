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Вратарь «Акрона» Васютин: «До матча обсуждали, кто куда в «Зените» бьет»

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Вратарь «Акрона» Александр Васютин поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в 3-м туре группового этапа FONBET Кубка России (1:1, пен. 5:4).

- Была ли заготовка на серию пенальти, как у англичанина Пикфорда? Нет. У нас была статистика. Понятно, что мы разбирали и до игры, и уже после основного времени сидели с тренером вратарей и с Серегой [Волковым] обсудили, кто куда бьет. Особый настрой на «Зенит»? Нет, не могу так сказать. Готовились, как к любому другому сопернику, настраивались на победу... В первом тайме мы играли хорошо, агрессивно. Не хватает завершающего удара, последней передачи. Будем работать над этим. Подходы есть, это главное. Не будем отходить от своей игры, — сказал Васютин Metaratings.ru.

«Зенит» (7 очков) продолжает лидировать в группе D после трех туров. «Акрон» (5) поднялся на вторую строчку в квартете.

Источник: Metaratings.ru
Александр Васютин
ФК Акрон
ФК Зенит
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