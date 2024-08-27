«Рубин» одержал победу над «Факелом» в матче Кубка России

«Рубин» на выезде обыграл «Факел» в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 2:0.

Счет на 41-й минуте игры открыл Даниил Кузнецов. На 84-й минуте Дардан Шабанхаджай забил второй гол казанцев.

В начале встречи на стадионе в Воронеже внезапно пропало освещение, однако неполадки были устранены через несколько секунд.

«Рубин» с 6 очками вышел на второе место в группе D. «Факел» не набрал ни одного балла за три матча и замыкает турнирную таблицу.