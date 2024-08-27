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«Рубин» одержал победу над «Факелом» в матче Кубка России

Алина Савинова
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«Рубин» на выезде обыграл «Факел».
Фото ФК «Факел»

«Рубин» на выезде обыграл «Факел» в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 2:0.

Счет на 41-й минуте игры открыл Даниил Кузнецов. На 84-й минуте Дардан Шабанхаджай забил второй гол казанцев.

В начале встречи на стадионе в Воронеже внезапно пропало освещение, однако неполадки были устранены через несколько секунд.

«Рубин» с 6 очками вышел на второе место в группе D. «Факел» не набрал ни одного балла за три матча и замыкает турнирную таблицу.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
27 авг, 19:30. Факел (Воронеж)
Факел
0:2
Рубин
Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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