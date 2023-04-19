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Сегодня, 16:55

«Акрон» — «Спартак»: Бальде не реализовал пенальти в матче FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде не забил пенальти на 23-й минуте матча с «Акроном» в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0.

11-метровый удар главный абтир встречи Алексей Амелин назначил после того, как игрок красно-белых Роман Зобнин ворвался в штрафную, сыграл в стенку с Бальде и получил по ногам от футболиста «Акрона» Ивана Чудина.

Бальде пробил в угол ворот, но вратарь Сергей Волков угадал и в прыжке отразил мяч в сторону

Евгений Калешин (слева) и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Акрон» — «Спартак»: красно-белые против сенсации Кубка. Онлайн-трансляция матча
Кейта Бальде
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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