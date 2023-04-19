«Акрон» — «Спартак»: Бальде не реализовал пенальти в матче FONBET Кубка России

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде не забил пенальти на 23-й минуте матча с «Акроном» в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0.

11-метровый удар главный абтир встречи Алексей Амелин назначил после того, как игрок красно-белых Роман Зобнин ворвался в штрафную, сыграл в стенку с Бальде и получил по ногам от футболиста «Акрона» Ивана Чудина.

Бальде пробил в угол ворот, но вратарь Сергей Волков угадал и в прыжке отразил мяч в сторону