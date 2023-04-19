Президент «Акрона» сказал, что премиальные за возможную победу над «Спартаком» в бюджет заложены

Президент «Акрона» Павел Морозов рассказал, что пока не обсуждал с командой примеальные за матч 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком».

«Мы не обсуждаем премиальные до игры. Пока еще не победили. Заложены ли деньги в бюджете клуба на премиальные за победу над «Спартаком»? Конечно», — сказал Морозов.

Встреча команд пройдет пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл», начало — в 16.30 по московскому времени.