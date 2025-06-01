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Акинфеев стал рекордсменом Кубка России по количеству трофеев

Алина Савинова
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал восьмикратным обладателем FONBET Кубка России по футболу.

В воскресенье, 1 июня, армейцы победили «Ростов» (0:0, пенальти 4:3) в суперфинале турнира, завоевав трофей в девятый раз.

39-летний Акинфеев в восьмой раз в карьере выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2023, 2025). Голкипер установил рекорд по количеству побед в турнире, обойдя по этому показателю многолетних партнеров по московскому клубу Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича (по 7 трофеев).

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Вместе с командой он также шесть раз становился чемпионом России и семь раз выигрывал Суперкубок страны.

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Игорь Акинфеев
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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