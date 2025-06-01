Бистрович — о победе ЦСКА в Кубке России: «Это награда за те трудности, которые у нас были в этом сезоне»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы команды в FONBET Кубке России.

В суперфинале турнира армейцы в серии пенальти обыграли «Ростов» (0:0, пенальти 4:3).

«Кубок — это награда за те трудности, которые у нас были в этом сезоне и которые мы прошли. Мы отдали все и выиграли этот Кубок. Все финалы тяжелые. Главное, что мы все выдержали и победили!» — сказал Бистрович «СЭ».

ЦСКА в девятый раз стал победителем Кубка России и сравнялся по этому показателю с «Локомотивом», который ранее был рекордсменом турнира.