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«Ахмат» разгромил «Луч», Глушаков сделал дубль

19:49
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«Ахмат» обыграл «Луч» (5:1) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России.

В составе победителей забивали Аблай Мбенг, Вилькер Анхель, Конрад Михаляк и Денис Глушаков, который сделал дубль и забил первые мячи в составе новой команды. У «Луча» отличился Никита Саламатов.

В 1/4 финала «Ахмат» сыграет с победителем матча «Зенит» — «Томь».

Олимп-Кубок России

1/8 финала

«Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток) — 5:1 (2:0)

Голы: Мбенг, 11 (1:0). Анхель, 21 — с пенальти (2:0). Саламатов, 54 (2:1). Михаляк, 64 (3:1). Глушаков, 67 (4:1). Глушаков, 78 (5:1).

«Ахмат»: Городов, Семенов, Мусалов, Анхель, Иванов (Глушаков, 55), Гащенков, Швец, Бериша (Митришев, 56), Харин, Мбенг, Михаляк (А.Кадыров, 74).

«Луч»: Ребров, Степанец, Марущак, Ботака-Иобома, С.Пономаренко, Саламатов, Носов (Квеквескири, 60), Абазов, Кротов, Кутьин (Катрич, 46), Гордиенко (Алиев, 46).

Предупреждения: Ботака-Иобома, 22. Саламатов, 25. Швец, 29. С.Пономаренко, 45. Анхель, 53. Абазов, 58. Гащенков, 74.

Судьи: Матюнин. Шаламберидзе (оба — Москва), Жвакин (Ленинградская область).

30 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Ахмат — Луч

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