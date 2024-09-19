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Сегодня, 17:35

«Ахмат» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Ахмат» сыграет с «Пари НН» в матче группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ахмат» и «Пари Нижний Новгород» сыграют в матче FONBET Кубка России в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события противостояния «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород» доступны в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
19 сент, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Ахмат

В первой встрече соперников в группе Кубка России в июле грозненцы одержали победу со счетом 4:1. В трех турах «Ахмат» набрал 3 очка, а «Пари НН» — 1.

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
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