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Сегодня, 17:30

«Пари НН» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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«Пари НН» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 4-го тура групповой стадии FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 18:30 мск.

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Ведерников, Каккоев, Гоцук, Шнапцев, Карапузов, Трошечкин, Ермаков, Калинский, Зе Турбо.

«Ахмат»: Опарин, Ловат, Гандри, Ибишев, Уциев, Исмаэл, Камилов, Диванович, Талал, Ковачев, Самородов.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Ахмат».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
19 сент, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Ахмат
Футбол
ФК Ахмат
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