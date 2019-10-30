«Ахмат» и «Луч» играют в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России. Голами в составе клуба из Грозного отметились форвард Аблай Мбенг и защитник Вилькер Анхель.

11-я минута, гол Мбенга

21-я минута, гол Анхеля

? Вилькер Анхель реализует пенальти в ворота «Луча».



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