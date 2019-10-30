Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Ахмат» — «Луч»: все голы матча

18:45
Теги:

«Ахмат» и «Луч» играют в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России. Голами в составе клуба из Грозного отметились форвард Аблай Мбенг и защитник Вилькер Анхель.

11-я минута, гол Мбенга

21-я минута, гол Анхеля

Ахмат — Луч

Все о Кубке: сетка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 6494
Все опросы
Кто фаворит Кубка России-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир