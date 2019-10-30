«Ахмат» — «Луч»: все голы матча
18:45
«Ахмат» и «Луч» играют в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России. Голами в составе клуба из Грозного отметились форвард Аблай Мбенг и защитник Вилькер Анхель.
11-я минута, гол Мбенга
? Аблае Мбенг открыл счет в матче #АхматЛуч— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
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21-я минута, гол Анхеля
? Вилькер Анхель реализует пенальти в ворота «Луча».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
? Смотрите #АхматЛуч на «МАТЧ! Футбол 2» или по ссылке (бесплатно для онлайн-подписчиков #МАТЧПРЕМЬЕР)
? https://t.co/PgXRsyfN5t pic.twitter.com/IQH7KMNGrT
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