Агент Барриоса сообщил, что игрок вернется в расположение «Зенита» после матчей сборной Колумбии

Агент полузащитника «Зенита» Вильсара Барриоса, Луис Фелипе Поссо в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, будет ли игрок доступен на матчи Кубка России.

«Да, Барриос вернется в расположение клуба после товарищеских матчей сборной Колумбии. Он будет доступен на матчи Кубка России», — сказал Поссо «СЭ».

В этом сезоне 29-летний футболист провел за «Зенит» 17 матчей в РПЛ, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.