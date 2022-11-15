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15 ноября, 15:54

Агент Барриоса сообщил, что игрок вернется в расположение «Зенита» после матчей сборной Колумбии

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Зенита» Вильсара Барриоса, Луис Фелипе Поссо в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, будет ли игрок доступен на матчи Кубка России.

«Да, Барриос вернется в расположение клуба после товарищеских матчей сборной Колумбии. Он будет доступен на матчи Кубка России», — сказал Поссо «СЭ».

В этом сезоне 29-летний футболист провел за «Зенит» 17 матчей в РПЛ, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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