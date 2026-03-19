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Добровинский обратил внимание на схожесть взглядов Гусева и Фергюсона

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера бело-голубых Ролана Гусева.

«Я очень доволен Гусевым. У меня было два кандидата [на должность главного тренера «Динамо»] зимой: Артига и Гусев. Гусев подобрал команду в жутком состоянии, хотя жутком — не то слово, это скорее комплимент тому, что сделал Карпин со своими помощниками в «Динамо». Потому что было сделано все для того, чтобы угробить великую команду. Гусев за очень короткий срок сделал то, что он сделал, и мы видим совершенно иной коллектив: у ребят горят глаза, они играют в другой футбол.

Изменилась до неузнаваемости и структура игры. Если Карпин зациклен на 4-3-3, то Гусев исповедует другую философию, которую исповедовали Лобановский и Фергюсон. Они говорили, что схема строится исходя из двух компонентов: наличия у тебя игроков и команды, против которой ты играешь. Схему надо менять исходя из этих компонентов. Не может быть того, чтобы существовала только одна схема. В этом большая заслуга Гусева. Мы увидели команду, которая варьируется. Это очень здорово. У меня возникла уверенность в чемпионстве «Динамо» в ближайшее время, но уже не в этом сезоне», — сказал Добровинский «СЭ».

В четверг «Динамо» вышло в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».

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Ролан Гусев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алекс Фергюсон
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