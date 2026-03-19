«Крылья Советов» — «Локомотив»: команды обменялись голами за три минуты

«Локомотив» открыл счет в матче с «Крыльями Советов» в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:0.

Пенальти на 37-й минуте реализовал Николай Комличенко.

11-метровый был назначен за фол Кирилла Печенина, который наступил на ногу Даниле Годяеву. Главный арбитр Владимир Москалев принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

Спустя три минуты самарцы сравняли счет — 1:1. Гол забил Иван Олейников.