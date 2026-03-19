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«Крылья Советов» — «Локомотив»: команды обменялись голами за три минуты

Руслан Минаев

«Локомотив» открыл счет в матче с «Крыльями Советов» в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:0.

Пенальти на 37-й минуте реализовал Николай Комличенко.

11-метровый был назначен за фол Кирилла Печенина, который наступил на ногу Даниле Годяеву. Главный арбитр Владимир Москалев принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

Спустя три минуты самарцы сравняли счет — 1:1. Гол забил Иван Олейников.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;: онлайн трансляция матча Кубка России 19&nbsp;марта 2026 года.«Крылья Советов» против «Локомотива» — команды обменялись голами: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
19 марта, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:2
Локомотив

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Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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