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Сегодня, 22:42

Абаскаль объяснил, почему выпустил 11 россиян в стартовом составе на матч с «Локомотивом»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему выпустил 11 российских футболистов в стартовом составе на матч 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0).

У красно-белых в запасе осталось 6 иностранцев, 4 из которых — Кристофер Мартинс, Кейта Бальде, Томаш Тавареш и Квинси Промес — вышли на замену во втором тайме.

— Сегодня на поле в стартовом составе вышли 11 россиян. Не было ли их преимуществом то, что они с детства привыкли к морозам?

 — Прежде всего важно понимать, что при выборе стартового состава мы принимаем во внимание, кто лучше готов, может помочь, это самое главное.

Но с утверждением я, конечно, согласен. Они с детства привыкли, часто играли в таких условиях, это для них не в новинку. Здесь особенно важна коммуникация и взаимодействие. В том числе мы, конечно, принимали решение, учитывая это. По походу холода — да. Ужасный мороз. Первый раз в жизни столкнулся с таким холодом, но было красиво. Очень интересный опыт.

Сейчас такое ощущение, что мы повторили матч, который был три месяца назад. Первый тайм — доминирование, владение мячом, с хорошими вертикальными передачами, моментами. Тем не менее, мы снова получаем урок, который уже получали здесь. Матч длится не 45 минут. Но мы во втором тайме слишком сильно опустились, давали сопернику играть. Мне кажется, это была абсолютная копия осенней игры. Мы должны извлечь пользу из этого урока — и двигаться вперед.

Ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» состоится 27 февраля.

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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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