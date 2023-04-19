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Сегодня, 19:00

Абаскаль извинился перед фанатами «Спартака» за вылет из FONBET Кубка России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль извинился перед фанатами красно-белых за поражение от «Акрона» (1:2) и вылет из FONBET Кубка России.

«Хочу извиниться перед болельщиками. Сейчас мы должны сконцентрироваться на чемпионате, не стоит опускать голову. Не могу не отдать должное сопернику», — сказал Абаскаль.

«Акрон» выходит в финал Пути регионов FONBET Кубка России и сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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