"А варианты какие?" Карпин - о выходе Плиева в стартовом составе на матч с "Локо"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед ответным матчем 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Локомотива" заявил, что защитник Константин Плиев психологически готов сыграть в этой встрече.

- "Локомотив" меняет схемы в матчах с нами, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер". - Сегодня будут играть с тремя центральными защитниками. Готовиться надо к любому сопернику... Ни одного матча не надо, достаточно видео посмотреть.

Плиев - это риск? А варианты какие? Он психологически готов к такому матчу.

Напомним, первый матч между "Локомотивом" и "Ростовом" завершился вничью (2:2).

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