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«А «Матч ТВ» объяснял, что игра не вызовет интереса...» «Родина» — о встрече со «Спартаком»

13:34
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Пресс-служба «Родины» рассказала о том, какой интерес вызвал матч команды в Бетсити-Кубке России против «Спартака» (1:5).

«Матч ТВ» на словах объяснял, что матч «Родина» — «Спартак» не вызовет интереса. А YouTube на цифрах доказал, что есть интерес и вывел трансляцию в топ трендов. Суммарно на всех платформах игра собрала больше миллиона просмотров", — говорится в публикации в Twitter «Родины».

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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