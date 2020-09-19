«А «Матч ТВ» объяснял, что игра не вызовет интереса...» «Родина» — о встрече со «Спартаком»
13:34
Пресс-служба «Родины» рассказала о том, какой интерес вызвал матч команды в Бетсити-Кубке России против «Спартака» (1:5).
«Матч ТВ» на словах объяснял, что матч «Родина» — «Спартак» не вызовет интереса. А YouTube на цифрах доказал, что есть интерес и вывел трансляцию в топ трендов. Суммарно на всех платформах игра собрала больше миллиона просмотров", — говорится в публикации в Twitter «Родины».
@MatchTV на словах объяснял, что матч Родина — @fcsm_official не вызовет интереса.— ФК «Родина» (@FCRodinaMoscow) September 19, 2020
А ютуб на цифрах доказал, что есть интерес и вывел трансляцию в топ трендов.
Суммарно на всех платформах игра собрала больше миллиона просмотров.
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