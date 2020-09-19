Пресс-служба «Родины» рассказала о том, какой интерес вызвал матч команды в Бетсити-Кубке России против «Спартака» (1:5).

«Матч ТВ» на словах объяснял, что матч «Родина» — «Спартак» не вызовет интереса. А YouTube на цифрах доказал, что есть интерес и вывел трансляцию в топ трендов. Суммарно на всех платформах игра собрала больше миллиона просмотров", — говорится в публикации в Twitter «Родины».