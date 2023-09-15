Осипов не сомневается, что 2DROTS может дойти в Кубке до команд РПЛ

Основатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов оценил шансы 2DROTS в следующей стадии FONBET Кубка России, в котором команда встретится с «Химками» и порассуждал смогут ли «дроты» дойти до клубов РПЛ.

«Медиафутбольное комьюнити отличается от профессионального единением. Сейчас все наше движение болеет за 2DROTS. «Дротам» попались «Химки», но попалась бы им другая команда из лидирующей группы Первой лиги, то мы бы все равно не сомневались бы, что у 2DROTS есть шансы. Более того, считаю, что тренерской компетентности Кузнецова достаточно, чтобы с футболистами, которые сейчас есть в его составе, предложить очень хорошую конкуренцию. Я бы давал бы вероятность прохода «дротов» в следующую стадию Кубка не меньше, чем 50 на 50. Не сомневаюсь, что 2DROTS может дойти до команд РПЛ. Считаю, что сейчас у них самый сложный период в Кубке, с командами, которыми они встретятся по пути к клубам РПЛ. Потому что, если ребята обыграют «Химки», то у них будет такой эмоциональный запал, что до РПЛ просто останется физически доехать», — приводит слова Осипова Metaratings.ru.

4 сентября 2DROTS одержал победу над кировским «Динамо» (2:0) в 1/64 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0).