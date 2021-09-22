16-летний Пиняев забил дебютный гол за «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев забил гол в матче БЕТСИТИ Кубка России против клуба «Знамя» из Ногинска. 16-летний футболист отличился на 22-й минуте в первом тайме и довел преимущество самарцев до крупного — 3:0.

Для Пиняева это дебютный гол в официальном матче за «Крылья».

Вскоре полузащитник забил еще один гол. На 30-й минуте он оформил дубль.