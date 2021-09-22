«Уфа» по пенальти победила «Легион-Динамо» в кубковом матче

«Уфа» добыла победу в матче группового этапа БЕТСИТИ Кубка России над командой «Легион-Динамо». Основное время закончилась со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были уфимцы.

Отметим, что «Уфа» сравняла счет в самом конце второго тайма.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 6

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Уфа» — 1:1 д.в. (0:0, 1:1). Пенальти — 0:2

Голы: Саадуев, 60 — с пенальти (1:0). Никитин, 90+5 (1:1).

«Легион Динамо» (Махачкала): Магомедов, Гаджибеков (Идрисов, 75), Гасанов, Мальсагов (Муртазалиев, 81), Муслуев, Удунян, Магомедалиев (Курбанов, 46), Саадуев, Нурахмедов (Абдулхамидов, 58), Панаев, Дубухов (Шалбузов, 75).

«Уфа»: Кузнецов, Журавлев, Плиев (Никитин, 46), Бауэр, Ботака-Иобома, Милетич, Алиев, Камилов, Голубев, Мрзляк (Кротов, 46), Агаларов (Фищенко, 46).

Предупреждения: Голубев, 58. Панаев, 77. Курбанов, 89.

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

22 сентября. Махачкала. Стадион «Динамо».