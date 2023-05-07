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«Зенит» — в шаге от «Спартака». Семак повторил рекорд Романцева

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Статистические успехи питерцев.

Сине-бело-голубые, обыграв на «Газпром Арене» «Спартак» (3:2), в пятый раз подряд завоевали золотые медали. Это чемпионство стало для «Зенита» девятым в российской истории. По числу побед в турнире питерцы занимают второе место с минимальным отставанием от «Спартака», который завоевывал титул десять раз.

Все чемпионы России

Пятилетняя победная серия команды Сергея Семака — вторая по продолжительности за всю историю отечественного футбола. Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не опускался ниже первого места — шесть лет. В советской истории лучшими были результаты ЦДКА 1940-х и киевского «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах кряду.

Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России

Питерцы в третий раз подряд обеспечили себе золото по итогам домашнего матча с соперником из Москвы. Но если в 2021 и 2022 годах чемпионскими становились встречи с «Локомотивом», то в 2023-м празднованию предшествовала победа над самым принципиальным соперником. Шесть из девяти чемпионств сине-бело-голубых были оформлены на родных полях (трижды на «Петровском», трижды на «Газпром Арене»), по разу золотыми становились игры в Раменском, Грозном и Краснодаре.

Все золотые матчи «Зенита» в чемпионате России

В этом году команда Сергея Семака гарантировала себе золотые медали за четыре тура до окончания чемпионата, повторив рекорд турнира. В сезоне-2019/20 «Зенит» также гарантировал себе титул по итогам 26 туров. Четыре матча проводил в чемпионском статусе и «Спартак» — 1993, правда, в том сезоне команды проводили по 34 игры.

Все случаи, когда чемпион России определялся минимум за два тура до окончания

Для главного тренера питерцев Сергея Семака, возглавившего команду после сезона-2017/18, чемпионство-2022/23 стало пятым подряд. По числу титулов 47-летний специалист вышел на второе место, обогнав Валерия Газзаева. Чаще в российской истории побеждал только Олег Романцев — восемь раз.

Все тренеры — чемпионы России

Сергей Семак выиграл десятое чемпионство в карьере, добавив пятый тренерский титул к пяти игроцким. Как футболист он завоевывал золото с ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом». В отечественной истории было 17 игроков-чемпионов, которые, завершив карьеру, брали трофей и в должности главного тренера. По общему количеству титулов Семак сравнялся Олегом Романцевым, который дважды был чемпионом СССР (по разу как игрок и как тренер) и восемь раз чемпионом России. Правда, Валерий Лобановский к девяти советским триумфам добавил пять украинских с киевским «Динамо».

Победители чемпионатов СССР и России в качестве игрока и тренера

Теперь в тренерской копилке Семака имеется девять титулов — пять чемпионств, три Суперкубка и один Кубок. По общему числу турниров, выигранных с российскими командами, Семак занимает четвертое место в истории. Только три экс-тренера сборной России работали успешнее: у Валерия Газзаева и Олега Романцева — по 11 титулов, у Юрия Семина — 12.

Все тренеры, выигрывавшие трофеи с российскими клубами

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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