«Зенит» — в шаге от «Спартака». Семак повторил рекорд Романцева
Сине-бело-голубые, обыграв на «Газпром Арене» «Спартак» (3:2), в пятый раз подряд завоевали золотые медали. Это чемпионство стало для «Зенита» девятым в российской истории. По числу побед в турнире питерцы занимают второе место с минимальным отставанием от «Спартака», который завоевывал титул десять раз.
Пятилетняя победная серия команды Сергея Семака — вторая по продолжительности за всю историю отечественного футбола. Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не опускался ниже первого места — шесть лет. В советской истории лучшими были результаты ЦДКА 1940-х и киевского «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах кряду.
Питерцы в третий раз подряд обеспечили себе золото по итогам домашнего матча с соперником из Москвы. Но если в 2021 и 2022 годах чемпионскими становились встречи с «Локомотивом», то в 2023-м празднованию предшествовала победа над самым принципиальным соперником. Шесть из девяти чемпионств сине-бело-голубых были оформлены на родных полях (трижды на «Петровском», трижды на «Газпром Арене»), по разу золотыми становились игры в Раменском, Грозном и Краснодаре.
В этом году команда Сергея Семака гарантировала себе золотые медали за четыре тура до окончания чемпионата, повторив рекорд турнира. В сезоне-2019/20 «Зенит» также гарантировал себе титул по итогам 26 туров. Четыре матча проводил в чемпионском статусе и «Спартак» — 1993, правда, в том сезоне команды проводили по 34 игры.
Для главного тренера питерцев Сергея Семака, возглавившего команду после сезона-2017/18, чемпионство-2022/23 стало пятым подряд. По числу титулов 47-летний специалист вышел на второе место, обогнав Валерия Газзаева. Чаще в российской истории побеждал только Олег Романцев — восемь раз.
Сергей Семак выиграл десятое чемпионство в карьере, добавив пятый тренерский титул к пяти игроцким. Как футболист он завоевывал золото с ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом». В отечественной истории было 17 игроков-чемпионов, которые, завершив карьеру, брали трофей и в должности главного тренера. По общему количеству титулов Семак сравнялся Олегом Романцевым, который дважды был чемпионом СССР (по разу как игрок и как тренер) и восемь раз чемпионом России. Правда, Валерий Лобановский к девяти советским триумфам добавил пять украинских с киевским «Динамо».
Теперь в тренерской копилке Семака имеется девять титулов — пять чемпионств, три Суперкубка и один Кубок. По общему числу турниров, выигранных с российскими командами, Семак занимает четвертое место в истории. Только три экс-тренера сборной России работали успешнее: у Валерия Газзаева и Олега Романцева — по 11 титулов, у Юрия Семина — 12.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5