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«Сережа — интроверт. Не любит быть в центре внимания, ему комфортно дома, в кругу семьи...» Игнашевич — глазами жены

14 июля Сергею Игнашевичу исполнилось 45 лет
Отдел футбола «СЭ»
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Футболист Сергей Игнашевич и его жена Наталья
Сергей Игнашевич и его жена Наталья.
Фото Соцсети
Сегодня Сергею Игнашевичу исполнилось 45 лет.

Игнашевича-футболиста мы знаем прекрасно. Один из лучших защитников в истории отечественного футбола. Шестикратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008, рекордсмен сборной России по количеству проведенных матчей — 126... Доиграл почти до сорока.

За последнее время узнали мы и Игнашевича-тренера. Если с «Торпедо» добиться результата не удалось, то в Калининграде Сергея Николаевича еще долго будут вспоминать. Сначала он вернул «Балтику» в премьер-лигу, затем сенсационно вывел команду в финал Кубка России. Правда, там она в упорнейшей борьбе уступила «Зениту». А сезон в РПЛ, несмотря на симпатичную игру «Балтики», обернулся вылетом. После чего Игнашевич подал в отставку.

Ну а какой он человек? Об этом могут рассказать только самые близкие. Например, жена. В октябре 2018-го Наталья Игнашевич, ставшая героем «Разговора по пятницам», поведала о муже много интересных историй.

Сергей и Наталья Игнашевич. Наталья Игнашевич: «О том, что Сергей закончил карьеру, узнала из соцсетей»

ЧМ-2018

— Большие были сомнения — играть ли Сергею на чемпионате мира?

— Вообще так вопрос не стоял! Сережа объявил об уходе из сборной в 2016-м. Рассудил, как человек рациональный, — к чемпионату мира исполнится 39. Едва ли сможет соответствовать уровню. Так лучше сразу отказаться, чтобы наигрывали молодежь. О команде думал гораздо больше, чем о себе. Тогда же поговорил с Черчесовым: «Если вдруг понадоблюсь — в любой момент готов приехать». Такой момент настал — и Сережа не раздумывал ни секунды.

— Весь чемпионат мира вы наблюдали с трибуны?

— Матч с испанцами смотрела по телевизору в городке Бенидорм, недалеко от Валенсии.

— Вот это ловко.

— Отправилась с сыновьями в лагерь от школы. Сели у экрана все вместе, с большой группой детей, но после автогола поняла, что оставаться там не могу. Поднялась в номер, телевизор не включала. Но поскольку вся Испания следила за матчем, по крикам в серии пенальти можно было понять, кто забил. Если голосят дети снизу — значит, Россия. Если гремит весь город — значит, Испания. Впервые в жизни я так переживала, что не в силах была досмотреть матч. Понятия не имела, когда бьет Сергей...

— А где вы были во время серии с хорватами?

— В Сочи на трибуне, но пенальти тоже не смотрела. Сергей потом рассказал — был настолько уставший за 120 минут, что волнение отошло на второй план. Думал лишь об одном: где взять силы на хороший удар. Это со стороны выглядело, будто он все исполнил легко.

— Отказаться бить мысли не возникало?

— Нет, конечно. Наверняка были ребята, которые очень волновались. Кто, если не Сергей, должен подавать пример хладнокровия?

— После Хорватии он плакал. А вы?

— У меня не было такой возможности. Зарыдал наш старший сын, пришлось его успокаивать.

Футболист Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Уход

— Вот пробит решающий пенальти в игре с хорватами. Вы же не из соцсетей узнали, что Сергей завершает карьеру?

— Как раз из соцсетей!

— Ну и ну.

— Серьезно! Я знала, что чемпионат мира — его последний турнир, но не думала, что он сделает заявление так быстро. С одной стороны, это эмоциональное решение, с другой — взвешенное.

— Прекрасно уйти на пике, а не после матча ЦСКА — «Анжи»?

— Это правда. Раз решил заканчивать — лучше вот так.

— В ЦСКА история тянулась с января — уговаривали и уговаривали остаться.

— Да. Но самое неприятное — наступать себе на горло. Недавно мне на глаза попалось исследование — о чем люди чаще всего жалеют в конце жизни. Первое — мало времени проводили с семьей. Второе — старались соответствовать ожиданиям других людей и забывали о том, чего хотели сами. Сергей осознавал, что пора заканчивать, чувствовал — ресурс на исходе.

Сергей ИГНАШЕВИЧ. Сергей Игнашевич: «Брат, ты плачешь?» — поразился Мамаев"

— Все понимаем — и про возраст, и про «ресурс». Но смотришь на Сергея в матчах чемпионата мира. Или в весеннем отрезке — где играл через два дня на третий. Выглядел-то безупречно.

— Никто не знает, какой ценой это давалось! Еще один аргумент — накануне прошлого сезона он начал учебу в Высшей школе тренеров.

— И что? Захватило?

— Не то слово! Он понял, что там интересный и неизведанный мир, захотелось поскорее в него окунуться. Шел сезон, а Сергей уже составлял план тренировок, придумывал упражнения. Купил все аксессуары, которые должны быть у тренера — блокноты, папки для тактических схем, еще один компьютер. К которому никто не имеет права прикасаться! Дети знают — там что-то о-очень важное!

— Планшет?

— Ноутбук с Windows. Программы для тренеров на Apple почему-то не устанавливаются.

Футболист Сергей Игнашевич и его жена Наталья
Фото Соцсети

Сюрприз

— Леонид Слуцкий рассказывал нам: «Однажды Наташа Игнашевич на моих глазах организовала Сергею день рождения. Его в планы не посвящали, все держалось в строжайшем секрете. Нас, приглашенных, было человек пятьдесят. Собрались с цветами и подарками в соседнем зале. А Наташа с Сергеем зашли поужинать якобы в пустой ресторан. И тут выскочили мы!» Когда это было?

— Сергею исполнялось 32. Считаю, что поводом для праздника необязательно должен быть юбилей. Тут важнее настроение, идея. Мне в тот год захотелось сделать ему сюрприз. Все получилось, никто не прокололся! Но потом Сережа признался, что для него это был стресс, хотя и позитивный. Поэтому больше таких вечеринок ему не устраивала.

— А он — вам?

— Есть история! Однажды незадолго до моего дня рождения Сережа спросил: «Ты уже решила, как отметим? Может, сходим в театр? Помнишь, «Рассказы Шукшина» смотрели? Алвис Херманис, режиссер этого спектакля, позвонил мне, пригласил на премьеру. Правда, не в Театр Наций, на другую сцену. Пойдем?» — «Пойдем».

Время спустя говорит: «Представляешь, Алвис, узнав, что у тебя день рождения, предложил взять с собой друзей. Хоть двадцать, хоть тридцать. Легко! Пусть рядом будут близкие люди. Составь список».

— А вы?

— Составила. И вот в день рождения отправляемся на премьеру в театр рядом с музеем Булгакова. Зал небольшой, человек на 150. Заходим в фойе — аншлаг. В руках у людей шампанское, стоит камера Первого канала, корреспондент берет интервью у Германа Ткаченко.

Сергей ИГНАШЕВИЧ Сергей Игнашевич: «Как я перестал быть капитаном»

— Он тоже был в числе приглашенных?

— Конечно. Друг семьи. Три звонка, начинается спектакль. Сижу, смотрю — что-то странное. Сюжет на высокую драматургию, да еще обставленную с такой помпой, явно не тянет. Главная героиня — гимнастка. Разгуливает с булавами, подозрительно похожими на мои. Дальше появляется молодой человек — футболист. У них завязываются отношения. И тут до меня доходит — это же история нашего знакомства! А зрители — всего-навсего массовка. Звучат какие-то реплики из нашей жизни...

В антракте часть гостей догадалась, в чем дело, весело подмигивали. Но для кого-то прояснилось лишь во втором отделении, когда все уже стало очевидно. А в концовке артисты выкатили на сцену гигантскую фотографию, где мы с Сережей стоим в обнимку. Вот такой перформанс.

— Браво. Позже приоткрылись подробности?

— У Сережи родилась идея, нашел агентство, которое помогло все воплотить. Он лично утверждал сценарий, вносил правки, присутствовал на репетициях, что-то подсказывал. На сцене были профессиональные актеры.

— А режиссер действительно Херманис?

— Нет, что вы! Это было бы слишком круто! Почему Сергей использовал «Рассказы Шукшина» в качестве ловушки? Да потому что мы дважды на этот спектакль ходили и были в восторге. Ну а в прошлом году я Сергею сделала подарок. Масштабный, четыре месяца готовила.

Футболист Сергей Игнашевич и его жена Наталья
Фото Соцсети

Квест

— Так что подарили? Не томите.

— Папа Сергея давно собирает публикации о сыне. Интервью, отчеты, новостные заметки, программки с матчей. У нас дома тоже архив скопился внушительный, море фотографий. Я это отсканировала, рассортировала по годам, нашла дизайнера. И получилась красивая книга, где вся Сережина карьера. Сезон за сезоном. Фотографии, вырезки из газет, цитаты из интервью, которые он в тот период давал, вся статистика.

— Мы аплодируем.

— Хотя память у Сергея феноменальная. Удерживает в голове кучу информации. Например, помнит все свои голы. В деталях! С ходу назовет, кому забил, как, левой ногой или правой, да еще кто пас отдавал. Он может править Википедию — там неверные цифры указаны.

Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера &laquo;Балтики&raquo; после поражения от &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;суперфинале Кубка России. Игнашевич ушел в отставку! Он шикарно поработал в «Балтике»

— Это какие же?

— Написано, что за карьеру у Сергея 62 гола. На самом деле — 66. А матчей за сборную у него 127. В Википедии почему-то на один меньше... Теперь-то понимаю — с подарком чуть-чуть поторопилась.

— ???

— Важнейшего раздела не хватает! Надо было дождаться чемпионата мира. Но кто ж тогда знал, что Сергей там сыграет? Ничего, можно дополнить книжку и переиздать.

— Не сомневаемся — вручение подарка оформили со вкусом.

— Чтобы до него добраться, нужно было пройти квест. День рождения отмечали на даче. Сережа с детьми полдня искал подсказки по всему поселку, разгадывал кроссворды... В итоге на руках оказались десять цифр, похожие на номер телефона. Позвонили.

— Кто ответил?

— Рабочий из нашего поселка. Произнес в трубку с характерным акцентом: «Але, это Сергея Игнашевича? Я забыл лопата на участке номер сто тры». И отключился.

— Как интересно.

— Сергей и дети уселись на велосипеды, поехали к участку. Он еще не продан — голое поле, посередине лопата. Начали копать. Вытащили чемодан. Открыли ключом, который нашли на ранней стадии квеста. Внутри лежала книга.

— Чемодан закапывали лично?

— Нет. Рабочий помог.

Сергей Игнашевич. «Позвонил Гинер: «Есть предложение от «Зенита». Если хочешь — можем отпустить». Истории от Игнашевича

— Хоть через одну серьезную ссору вы прошли?

— Всякое случалось. Сложности в основном связаны с тем, что Сережа — интроверт. Не любит быть в центре внимания, ему комфортно дома, в кругу семьи. А мне хочется больше движения, событий, встреч с друзьями. Но ссоры у нас интеллигентные. Без оскорблений и битья посуды.

— Похвально.

— Это как раз не очень хорошо. Психологи, наоборот, советуют выпустить пар, высказать все претензии — так легче идти дальше.

— Кто первый бежит мириться?

— Конечно, я! Быстро отхожу. У Сергея же выдержка колоссальная. Может долго молчать. Да вы и сами знаете...

Сергей Игнашевич
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