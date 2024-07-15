Красно-белые победили в финальном контрольном матче лета.

Товарищеский матч

«Спартак» — «Насаф» — 3:0 (3:0)

Голы: Денисов, 13 (1:0). Мелешин, 43 (2:0). Зорин, 45 (3:0).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Литвинов, Рябчук, Зиньковский (Виллиан, 78), Игнатов (Джебов, 63), Умяров (Мартинс, 46), Пруцев, Денисов (Плотников, 46), Гузиев (Никифоров, 78), Зорин (Угальде, 63), Мелешин (Сысоев, 78).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

15 июля. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Межсезонье в России пролетело стремительно: с конца прошлого чемпионата не прошло и двух месяцев, а уже в субботу стартует новый сезон.

Пока мы с вами наблюдали за Евро-2024, команды РПЛ готовились к своему турниру. «Спартак», например, летом провел серию товарищеских матчей и закрывал ее домашней встречей с лидером чемпионата Узбекистана — «Насафом».

Обычно тренеры выставляют на заключительный контрольный матч стартовый состав, максимально приближенный к боевому. Но Деян Станкович решил иначе: новый главный тренер «Спартака» с первых минут выпустил экспериментальную десятку полевых игроков и лучшего футболиста прошлого сезона по версии болельщиков — Максименко.

По сравнению с предыдущем матчем против «Динамо» в основе остались только два игрока — Игнатов и Рябчук, причем молдавский защитник был единственным легионером «Спартака» в первом тайме. Состав оказался еще и молодым, и если 20-летних Зорина и Мелешина широкая публика знает хорошо, то появление 19-летнего защитника «Спартака-2» Гузиева в основе — сюрприз.

Красно-белые хоть и начали матч вторым составом, но отдавать мяч лидеру чемпионата Узбекистана не собирались. «Спартак» на первых минутах смастерил несколько острых атак, одна из которых увенчалась опасным штрафным. Стоит подчеркнуть, что красно-белым в том эпизоде помог активный контрпрессинг, на который Станкович делает заметную ставку: москвичи сперва потеряли мяч на чужой половине поля, но тут же включились, отобрали его обратно и заработали опасный «стандарт» — сбили Пруцева. Гол получился слегка комичным: защитники и вратарь попытались заблокировать удар Зиньковского, но мяч все равно влетел в ворота от Денисова.

«Спартак» на этом не останавливался: вскоре Мелешин едва не замкнул головой подачу, а чуть позже красивая комбинация хозяев завершилась ударом Пруцева мимо. «Насаф» проснулся лишь к 31-й минуте, когда соорудил единственный опасный момент за тайм — Нарзуллаев замыкал навес на дальней штанге, однако Максименко был начеку.

Этот эпизод лишь прервал череду атак российского клуба — концовка тайма осталась за ним. Второму голу тоже поспособствовали верные действия «Спартака» в переходной фазе: хозяева вновь чуть не потеряли мяч у чужой штрафной, но Пруцев сумел сохранить его и продолжить атаку — Зиньковский ассистировал, а Мелешин пяткой переправил мяч в угол. Следом «Спартак» забил третий гол: Зорин сделал счет разгромным.

В перерыве Станкович выпустил на газон Селихова, Мартинса и 18-летнего правого хавбека молодежки Плотникова, который занял место в обороне. Рисунок игры при этом не изменился: «Спартак» продолжил атаковать, и в начале тайма мяч попал в штангу после подачи Зиньковского. В ответ огрызнулся и «Насаф» — Гузиев чистым подкатом в штрафной вышиб мяч из-под ног у соперника.

Постепенно темп игры стал спадать: вероятно, на это влияла столичная жара, а также массовые перестановки по ходу второй половины встречи. Станкович удивил тем, что оставил на скамейке многих лидеров и устроил смотр молодежи: по ходу тайма на поле вышли Джебов, Никифоров и Сысоев.

А еще появились Угальде и Виллиан Жозе, пропускавшие игру с «Динамо». Из этого можно было сделать вывод, что Станкович хотел посмотреть на всех в игре. Болельщикам, конечно, тоже было любопытно увидеть бразильского новичка. Виллиан в большей степени действовал в оттяжке: отдавал передачи, делал навесы. Сам тоже в одном из моментов решился на удар, однако он был заблокирован. Куда больше по второму тайму понравился 20-летний Джебов, который прилично отыграл в центре поля и на 90-й минуте мог забить — голкипер «Насафа» отразил мяч.

В итоге счет первого тайма остался на табло и после второго. Соболев, как и другие прошлогодние лидеры «Спартака», на поле не вышел, а перед игрой еще и почему-то разминался индивидуально, отдельно от остальных. Слухи вокруг будущего форварда красно-белых и «Зенита» все еще не утихают.